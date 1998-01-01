  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شابين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم بقلقيلية

الجمعة 16 نوفمبر 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شابين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم بقلقيلية



قلقيلية/سما/

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، والتي خرجت احياء للذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال، اليوم الجمعة.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة مباشرة، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شابين، نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشدد شتيوي أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قبل انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل المواطنين زهدي شتيوي وخلدون أبو خالد وجمال جمعة، واستعملتها ثكنات للقناصة، فيما صور الجنود المشاركين في المسيرة.

أخبار ذات صلة

مسيرات العودة - غزة

إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

إصابة 95 متظاهر بجراح واختناق منها 26 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة

إصابة شابين بحالة خطرة في غزة جراء تناولهما مادة سامة في ظروف غامضة

الشاب البزم

مقتل شاب من غزة بالرصاص في شقته بالسويد

مقتل شابة بالرصاص على يد والدها

بالتفاصيل.. رفح: مقتل شابة بالرصاص على يد والدها

9 اصابات بالرصاص الحيّ في مواجهات بالجلزون

الأكثر قراءة اليوم

صور: القسام ينشر تفاصيل جديدة عن القائد نور بركة..

السنوار للوفد الامني المصري: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رئيس "أشكول": في غزة يعشقون الموت كما نعشق نحن الحياة

فيديو : إسرائيل تستعين بعادل إمام الذي هاجم في تصريحات له غزة و المقاومة

للمرة الأولى في تاريخها.. اسرائيل تعين عربي فلسطيني سفيرا لها لتلميع صورتها

حدث في الخليل .. الاحتلال يجبر أسيراً على شتم غزة ومقاومتها أمام الكاميرا

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

محدث : اصابة 40 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

خانيونس

بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

الكابينت

يديعوت: لهذه الاسباب.. أوقف جيش الاحتلال القتال في غزة

نتنياهو

مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

تعرف على الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ومقارنته بـ"بركان" السوري