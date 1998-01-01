إصابة شابين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم بقلقيلية

قلقيلية/سما/

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، والتي خرجت احياء للذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال، اليوم الجمعة.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة مباشرة، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شابين، نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشدد شتيوي أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قبل انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل المواطنين زهدي شتيوي وخلدون أبو خالد وجمال جمعة، واستعملتها ثكنات للقناصة، فيما صور الجنود المشاركين في المسيرة.