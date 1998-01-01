نقابة الصحفيين تستنكر محاولة عرقلة المؤتمر الدولي

رام الله /سما/

استنكرت نقابة الصحفيين قيام سلطات الاحتلال بمحاولة عرقلة اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤتمر الدولي " صحفيون في مرمى النيران" من خلال منع دخول عدد من المشاركين من دخول الاراضي الفلسطينية ومنع الوصول الى رام الله.

وأشارت النقابة ان هذا الاجراء الاحتلالي هو ايغال في مسلسل الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين، ومحاولة بائسة لمنع صحفيي العالم من الاطلاع على ما يعانيه الصحفي الفلسطيني والقمع المتواصل من سلطات الاحتلال.

وأكدت النقابة ان كافة الفعاليات ستستمر كما هو مخطط لها رغم منع كل من ناجي البغوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين، والاعلامي التونسي الهاشمي نويري مستشار اتحاد الصحفيين العرب، والاعلامي المغربي عبد الله البقالي ممثل الاتحاد العام للصحفيين العرب من دخول الاراضي الفلسطينية، وكذلك منع كافة الصحفيين واعضاء الامانة العامة والمجلس الاداري للنقابة من السفر من غزة الى رام الله للمشاركة في المؤتمر الدولي.

ورأت النقابة ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجديدة بحق الصحافة تعزز صوابية موقف الاتحاد الدولي للصحفيين بعقد الاجتماع نصف السنوي للجنته التنفيذية على الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على معانيات الصحفيين الفلسطينيين، ودعم مطالبهم بكف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية.