  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تستنكر محاولة عرقلة المؤتمر الدولي

الجمعة 16 نوفمبر 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر محاولة عرقلة المؤتمر الدولي



رام الله /سما/

استنكرت نقابة الصحفيين قيام سلطات الاحتلال بمحاولة عرقلة اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤتمر الدولي " صحفيون في مرمى النيران" من خلال منع دخول عدد من المشاركين من دخول الاراضي الفلسطينية ومنع الوصول الى رام الله.

وأشارت النقابة ان هذا الاجراء الاحتلالي هو ايغال في مسلسل الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين، ومحاولة بائسة لمنع صحفيي العالم من الاطلاع على ما يعانيه الصحفي الفلسطيني والقمع المتواصل من سلطات الاحتلال.

وأكدت النقابة ان كافة الفعاليات ستستمر كما هو مخطط لها رغم منع كل من ناجي البغوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين، والاعلامي التونسي الهاشمي نويري مستشار اتحاد الصحفيين العرب، والاعلامي المغربي عبد الله البقالي ممثل الاتحاد العام للصحفيين العرب من دخول الاراضي الفلسطينية، وكذلك منع كافة الصحفيين واعضاء الامانة العامة والمجلس الاداري للنقابة من السفر من غزة الى رام الله للمشاركة في المؤتمر الدولي.

ورأت النقابة ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجديدة بحق الصحافة تعزز صوابية موقف الاتحاد الدولي للصحفيين بعقد الاجتماع نصف السنوي للجنته التنفيذية على الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على معانيات الصحفيين الفلسطينيين، ودعم مطالبهم بكف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس وهولاند

رسميا : فرنسا تبلغ الفلسطينيين تأجيل المؤتمر الدولي للسلام

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تطالب النيابة بالتراجع عن حجب مواقع اعلامية فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة المؤسسات الرسمية الامريكية اعلاميا

نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة اخبار الحكومة والاجهزة الأمنية الفلسطينية

نقابة الصحفيين تحذر أعضاءها من حضور اجتماع دعت له السفارة الامريكية بالقدس

نقابة الصحفيين- ارشيف

نقابة الصحفيين تحذر "حماس" من التعرض لتلفزيون فلسطين والعاملين به في غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور: القسام ينشر تفاصيل جديدة عن القائد نور بركة..

أعذر من أنذر.. أفيخاي أدرعي يهدد سكان قطاع غزة

السنوار للوفد الامني المصري: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رئيس "أشكول": في غزة يعشقون الموت كما نعشق نحن الحياة

فيديو : إسرائيل تستعين بعادل إمام الذي هاجم في تصريحات له غزة و المقاومة

للمرة الأولى في تاريخها.. اسرائيل تعين عربي فلسطيني سفيرا لها لتلميع صورتها

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة: اصابات برصاص الاحتلال في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

خانيونس

بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

الكابينت

يديعوت: لهذه الاسباب.. أوقف جيش الاحتلال القتال في غزة

نتنياهو

مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

تعرف على الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ومقارنته بـ"بركان" السوري