  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مواطن بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق في رأس كركر

الجمعة 16 نوفمبر 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب مواطن بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال للاعتصام الأسبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في الاعتصام، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في وجهه، حيث جرى نقله لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج، وآخرين بالاختناق.

ورغم الأحوال الجوية الماطرة، شارك أهالي قرية رأس كركر والقرى المجاورة ونشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب في الاعتصام، حيث أدى المعتصمون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في الجبل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات ميدانيًا، وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على الطريق المؤدي إلى قرى غرب رام الله بالقرب من قرية خربثا، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، ونكلت بهم وفتشت مركباتهم.

#إصابة #رأس كركر

أخبار ذات صلة

مقتل مواطن 25 عاما بالرصاص وسط قطاع غزة صباح اليوم

إصابة 95 متظاهر بجراح واختناق منها 26 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة

غزة : مقتل مواطن و إصابة 4 آخرين في شجار عائلي

إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار داخلي بمدينة غزة

الشاب البزم

مقتل شاب من غزة بالرصاص في شقته بالسويد

مقتل شابة بالرصاص على يد والدها

بالتفاصيل.. رفح: مقتل شابة بالرصاص على يد والدها

الأكثر قراءة اليوم

صور: القسام ينشر تفاصيل جديدة عن القائد نور بركة..

أعذر من أنذر.. أفيخاي أدرعي يهدد سكان قطاع غزة

السنوار للوفد الامني المصري: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رئيس "أشكول": في غزة يعشقون الموت كما نعشق نحن الحياة

فيديو : إسرائيل تستعين بعادل إمام الذي هاجم في تصريحات له غزة و المقاومة

للمرة الأولى في تاريخها.. اسرائيل تعين عربي فلسطيني سفيرا لها لتلميع صورتها

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة: اصابات برصاص الاحتلال في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

خانيونس

بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

الكابينت

يديعوت: لهذه الاسباب.. أوقف جيش الاحتلال القتال في غزة

نتنياهو

مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

تعرف على الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ومقارنته بـ"بركان" السوري