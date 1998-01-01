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غزة: اصابات برصاص الاحتلال في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

الجمعة 16 نوفمبر 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اصابات برصاص الاحتلال في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"



غزة / سما /

اصيب مساء اليوم 4 مواطنين برصاص الاحتلال واختناقا بالغاز المسيل للدموع وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة شرق قطاع غزة .

وبدا الاف المواطنين التوافد للحدود الشرقية من قطاع غزة للمشاركة في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة".

ودعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" المواطنين في قطاع غزة وعبر مكبرات للمشاركة في فعاليات "جمعة التطبيع خيانة"، وذلك بالحضور لمخيمات العودة الخمسة .

وطالب طلال أبو ظريفة -عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار- أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة "التطبيع خيانة"؛ تأكيدا لاستمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدفها بكسر الحصار والتمسك بحق العودة.

وقال أبو ظريقة": "إن الحفاظ على إنجازات مسيرات العودة والمقاومة خلال تصديها للعدوان تتطلب منا جميعا العمل على استمرار الطابع السلمي وعدم إثارة أي أشكال يمكن أن يتكئ عليه قناصة وقوات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من المتظاهرين".

وطالب بتفويت الفرصة على الاحتلال لإيقاع أكبر خسائر في صفوف المشاركين والانتقام لهزيمته في غزة، من خلال التزام بالمشاركة الواسعة والمنضبطة.

#غزة #حدود #مسيرات العودة

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