فريق شهداء غزة هاشم بطلا لبطولة غزة العزة الكروية

غزة / سما /

نظم الاتحاد الوطني الفلسطيني للرياضة للجميع والالعاب الشعبية بالمحافظات الجنوبية وبالشراكة مع تجمع غزة هاشم الرياضي وضمن مهرجان غزة العزة لن تموت، بطولة كروية مفتوحة على مستوي محافظات الجنوب الكروية لفرق المؤسسات والشركات والمراكز الشبابية وفرق الاحياء الشعبية .

انطلقت الفعاليات بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وألقيت الكلمات التي اكدت على ان غزة العزة لن تموت وستبقي صامدة تتحطم كل المؤامرات على صخرة صمودها وأكد أسامة فلفل ان إقامة بطولة غزة العزة يأتي لتعزيز حالة الصمود واهاب بالجميع بضرورة توسيع رقعة الفعاليات التضامنية مع غزة لكسر الحصار والانتصار لصمودها الاسطوري، معتبرا ذلك واجبا وطنيا ورياضيا.

وقد وصل إلى دور الأربعة كلا من فرق شهداء غزة هاشم وشهداء فلسطين وشهداء الحركة الرياضية وشهداء صبرا وشاتيلا وفي المباراة النهائية التي جمعت شهداء غزة هاشم وفريق شهداء صبرا وشاتيلا أستطاع فريق شهداء غزة هاشم الموشح بعلم فلسطين من تحقيق الفوز والحصول على لقب البطولة بعد الفوز على فريق صبرا وشاتيلا بعد مباراة مثيرة بنتيجة ٤-٢ ،وجرت مراسم تتويج الفائزين بعد نهاية الفعاليات وتحدث أسامة فلفل بكلمة مقتضبة شكر فيها كل من وقف وساهم وشارك ببطولة غزة العزة، وخص بالذكر تجمع غزة هاشم الرياضي والقيادات والشخصيات وممثلي القطاعات المختلفة، وكافة لجان وكوادر الرياضة للجميع ومجلس الإدارة ولجنة الحكام ولجنة المسابقات ولجنة العلاقات العامة والاعلام

وقد حصل فريق شهداء غزة العزة علي المركز الأول، وفريق شهداء صبرا وشاتيلا على المركز الثاني، فريق شهداء الحركة الرياضية على جائزة اللعب النظيف، فريق شهداء فلسطين على لقب الفريق المثالي.