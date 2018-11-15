الرجوب يستقبل الطاقمين الفني والإداري لمنتخب الباكستان

رام الله / سما /

استقبل اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مكتبة بمقر اتحاد كرة القدم ، ظهر الخميس 15/11/2018 ، الطاقمين الفني والإداري لمنتخب كرة القدم الباكستاني، الذي وصل فلسطين الاربعاء للقاء منتخبها الوطني لكرة القدم الجمعة.

وقد رحب الرجوب بالضيوف، متمنيا لهم وللاتحاد الباكستاني لكرة القدم التوفيق والتقدم ، وأكد الرجوب على أهمية لقاء المنتخبين لما يحمله هذا اللقاء في طياته من محبة وصداقة تربط الشعبين الباكستاني والفلسطيني .

وعبر الرجوب عن سعادته بزيارتهم لفلسطين حاثا الجميع لزيارة الاماكن المقدسة والصلاة فيها وأوعز للمعنيين بوضع برنامج لزيارة البعثة للاماكن المقدسة والصلاة فيها .

وفي نهاية حديثه تمنى الرجوب للبعثة طيب الإقامة في فلسطين، واستفادة المنتخبين من هذا اللقاء لتعزيز إمكانياتهما الفنية .

فيما عبر المدير الفني "جوزيه نوغيرا " الذي تحدث باسم البعثة الباكستانية ، عن سعادته والطاقم بلقاء اللواء الرجوب متمنيا مزيدا من التقدم للمنتخب الفلسطيني في ظل القفزات النوعية التي حققها .

وأشاد " جوزيه" بما حققه المنتخب الوطني الفلسطيني من انجازات مما مكنه من احتلال مواقع متقدمه على لائحة التصنيف العالمي.