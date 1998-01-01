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روسيا تحارب القرصنة الإلكترونية

الجمعة 16 نوفمبر 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تحارب القرصنة الإلكترونية



وكالات / سما /

ذكرت مصادر في وزارة الاتصالات الروسية أن الوزارة ستحارب القرصنة الإلكترونية داخل روسيا.

وتعليقا على الموضوع قال رئيس شركة "غازبروم ميديا" القابضة المالكة لعدة مواقع اتصال، إن الخبراء في روسيا قاموا بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم الكثير من المواقع الإلكترونية التي تساهم بنشر الروابط الخبيثة، أو يستغلها قراصنة الإنترنت لاختراق مواقع أو حسابات إلكترونية معينة.

وأوضح أن استحداث القاعدة جاء وفقا لقرارات حكومية روسية، وبناء على اتفاقية تلزم محركات البحث العاملة على الأراضي الروسية بالتحقق من الروابط المشبوهة كل خمس دقائق وإزالتها كي لا تظهر للمستخدمين.

ويشارك في الاتفاقية عدد من الشركات التي تدير مواقع الإنترنت الكبرى في روسيا مثل ياندكس، و "Mail.ru Group"، و"Rambler Group" و"RuTube" وغيرها.

ومن المفترض أن تبدأ روسيا بتطبيق بنود الاتفاقية وإلزام محركات البحث بحذف المحتويات المقرصنة اعتبارا من أول سبتمبر العام القادم.

#روسيا #القرصنة الإلكترونية

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