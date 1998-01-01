حماس: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

غزة / سما /

اكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان جماهير القطاع ستخرج اليوم بمسيرات العودة الشعبية السلمية قرب السياج الفاصل لتأكيد رسالتها بأنها ستكسر الحصار عن قطاع غزة.



واكد قاسم ان هذه الجماهير التي ساندت المقاومة وكانت من أسباب انتصارها لديها اليقين الكامل بأنها قادرة على تحقيق مطالبها بكسر الحصار.



واضاف ان جماهير شعب غزة اليوم يخرجون تحت شعار "التطبيع خيانة"، ليبعث برسالة واضحة برفض التطبيع مع الاحتلال، ويؤكد على أن العلاقة مع الاحتلال وكل مكونات الأمة هي علاقة صراع، ولا يمكن أن تكون علاقة طبيعة، وأن الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، وأن التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه وحصاره.

