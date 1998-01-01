ما الجديد في أوفيس 2019؟

وكالات / سما /

على ما يبدو سنجد العديد من الأدوات المفيدة في حزمة برمجيات اوفيس 2019 مثل أدوات التحبير الجديدة وأنواع البيانات والتوابع وأدوات الترجمة والتحرير وميّزات سهلة الاستخدام وغيرها الكثير من الميزّات التي تجعل مقاومة اوفيس 2019 أمرا صعبا جدًا بالنسبة لنا! أبرز الميزات:

إدراج الرموز والأيقونات في Microsoft Office: يمكنك إدراج الرموز ورسوميات الفيكتورSVG في مستندات Microsoft Office ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية بسهولة. فبمجرد وضعها في مكانها يمكنك تدويرها وتغيير لونها وتغيير حجمها دون فقدان جودة الصورة.

ترجمة النص إلى لغة مختلفة: تتوفر ميزة الترجمة حاليًا لكل من Word وExcelوOneNote وPowerPoint. ويمكنك الحصول على خاصية الترجمة وإضافتها لبرنامجOutlook من متجر Office.

مشاهدة الملفات التي شاركها الآخرون معك: تتيح لك طريقة العرض المشتركة (على أجهزة Mac وiOS) أو المشاركة (على Android أو Windows Mobile أو Windows Desktop إمكانية رؤية الملفات التي شاركها الآخرون معك حيث سيظهر هذا المستند تلقائيًا في القائمة المشتركة. وسيقوم Office بعرض المستندات مشتركة الأخيرة في أعلى القائمة.

المعادلات الرياضية باستخدام UnicodeMath وLaTeX في Word: لإدراج معادلة باستخدام لوحة المفاتيح اضغط ” = + ALT” ثم أدخل المعادلة الرياضية التي تريدها. ويمكنك ادخال الرموز الرياضية التي تحتاجها باستخدام تقنية Math AutoCorrectويمكنك أيضًا إنشاء معادلات رياضية باستخدام لوحة المفاتيح والأمر المثير للاهتمام بأنهم قاموا بتوفير ميّزة إضافية لمشتركي Office 365 باستخدام تراكيب Latex!!

الرسم والكتابة بالحبر في اوفيس 2019: أصبح بإمكانك استخدام خصائص الكتابة بيدك مباشرة داخل محرر الأوفيس في حال استخدام جهاز لوحي وشاشة لمسية أو باستخدام الفأرة أو القلم الإلكتروني.

أصلح كل شيء بنقرة واحدة: قبل إرسال رسالة البريد الإلكتروني أو مشاركة المستند أو جدول البيانات شغل Accessibility Checker للتأكد من أن المحتوى الخاص بك سهل لجميع الأشخاص من حيث القراءة والتنسيق والتعديل.

يمكنك تحميل اوفيس 2019 لفترة تجريبية مجانية، وبعد ذلك سيتوجب عليك شراء ترخيص من موقع مايكروسوفت بكلفة قد تصل إلى 200 دولار أمريكي.

تعتبر حزمة Office 2019 Pro Plus الأفضل على الإطلاق ولكن الترخيص المباشر كما لاحظت يكون مرتفع الثمن بشكل يجعل من الصعب اقتناؤه خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن بالتأكيد يمكنك العثور على بدائل مختلفة وأرخص في الكثير من منصات التسوق الأخرى مثل GoodOffer24!

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