قطر تطلق قمرها الصناعي الثاني إلى الفضاء

وكالات / سما /

أطلقت قطر مساء أمس الخميس قمرها الصناعي الثاني "سهيل2" إلى الفضاء، بعد النجاح الذي حققه القمر الأول سهيل 1، وفي ظل الطلب المتزايد على مجموعة الخدمات الفضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للموقع الإلكتروني لمؤسسة "سهيل سات".

وأُطلق الصاروخ "فالكون9" من قاعدة كيب كانيفيرال بمركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية، حاملا على متنه القمر الصناعي القطري سهيل2 إلى الفضاء، بعد وصوله في وقت سابق إلى منشأة الإطلاق "سبيس أكس" في مركز كينيدي للفضاء.

وتمت عملية إطلاق الصاروخ بالتعاون مع وكالة ناسا للفضاء بنجاح، حيث واصل الصاروخ رحلته ليضع القمر في مداره.

وتصنيع القمر الصناعي سهيل 2 تم عن طريق شركة ميتسوبيشي إلكتريك (ميلكو)، وهو من نوع "دي أس 2000"، وسيوفر خدمات إعلامية متعددة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن سهيل2 أثبت أنه يمتلك نظاما معياريا ثابتا ذا قدرة عالية ومرنة لمجموعة واسعة من التطبيقات؛ فبالإضافة إلى توفير سعة النطاق (كيه يو KU) لدعم البث المتزايد للمناطق المجاورة عبر المدارين 25.5 شرق و26 شرق، فإن سهيل2 يتميز أيضا بقدرة النطاق (كيه ايه KA) متعدد الإرسال بقدرات مضادة للتشويش لتوفير اتصالات آمنة لقطاعي الأعمال والحكومة عبر منطقة الشرق الأوسط، كما تم تصميم عمر المركبة الفضائية ليزيد على 16 عاما.

وكانت قطر أطلقت عام 2013 قمرها الصناعي "سهيل1" إلى الفضاء على متن الصاروخ الأوروبي "آريان 5" من قاعدة كورو في غيانا الفرنسية، وهو أول قمر صناعي قطري، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات.