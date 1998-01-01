بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

وكالات

كشف القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، تفاصيل جديدة عن العملية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوب القطاع قبل أيام والتي أفشلتها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة..

وأضاف حمدان في لقاء مع تلفزيون المنار اللبنانية: "هناك عملية تحقيقات واسعة، وتم اعتقال عملاء شاركوا التسهيل للاحتلال في عمليتهم، ولن نمرر الأمر مرور الكرام، وسنتعامل مع المسألة بكل تفاصيله".

وأكد حمدان أن حركته "ستقول من هم العملاء المتورطين، كما أظهرت نتائج تحقيقات في مناسبات عديدة".

ولفت إلى أن "هناك معركة حقيقية مع الاحتلال، تتعلق بموضوع الاختراق الأمني"، مشيرًا إلى أن المقاومة "نجحت في العقدين الماضيين أن تقدم تجربة فريدة في مواجهة حالة التجنيد الإسرائيلي".

وأوضح أن "العملية الأمنية لم تكن تستهدف نور الدين بركة رغم موقعه القيادي في كتائب القسام والذي دفعه مباشرة للتعامل مع السيارة المشبوهة ما أسفر عن استشهاده".

وبين أمن "تقدير الأخوة في الميدان" حول ما وجد في السيارة من معدات وتجهيزات، أن العملية كانت "استخباراتية، تتعلق بتجهيزات تزرع للتنصت والتشويش الإلكتروني"، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية".

وحول سبب ردّ المقاومة على العملية السرية الإسرائيلية باليوم التالي رغم إفشالها، قال حمدان: "كان يمكن أن يُكتفى بالفشل، لكن لا يمكن للمقاومة أن تتنازل عن المعادلة التي ثبتتها في رمضان الماضي، أي النار بالنار والقصف بالقصف".

وبين أن المقاومة تعلمت جملة من الدروس خلال السنوات الأربع الماضية منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، ومن هذه القضايا، "كيفية تطوير كفاءة قدرتها الصاروخية".

وأردف قائلا إن "كل جزء من أرض فلسطين المحتلة سيكون مغطى بالنار، حال حصل اشتباك بين المقاومة وإسرائيل"، مشددًا أنه على "الاحتلال أن يعيد التفكير حال قرر خوض مواجهة، لأن منطقها سيكون مختلفا لدى المقاومة على ما تعود عليه".

وفي رده على سؤال حول سبب استهداف الحافلة الإسرائيلية شرق جباليا وهي غير ممتلئة بالجنود، قال القيادي بحماس إن "رسالتنا من ذلك، تتكون من شقين، أولهما أن هؤلاء الجنود الذين ينفذون الاعتداءات على شعبنا ليسوا بعيدين ان تطيح بهم المقاومة ومرمى نيرانها والشق الثاني من الرسالة، هو أن المقاومة نجحت في إصابة هدف متحرك وسريع بدقة عالية، وأنه على إسرائيل تخيل ما سيحدث لآلياته العسكرية، مشيرًا إلى أن "الرسائل كانت بمعانيها تقول أن قدرة المقاومة في المواجهة على الأرض اليوم ليست كما عهدها الاحتلال عام"2014.

المصدر :" فلسطين الان