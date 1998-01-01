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نتنياهو يلغي زيارة للنمسا بسبب الوضع الامني

الجمعة 16 نوفمبر 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلغي زيارة للنمسا بسبب الوضع الامني



القدس المحتلة / سما /

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كان يفترض أن يقوم بها الأسبوع المقبل إلى النمسا كما قال الخميس المتحدث باسم الخارجية في حين تلوح في الأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وصرح المتحدث لفرانس برس أن نتنياهو كان يفترض أن يزور فيينا في 20 و21 من الشهر الجاري بدعوة من المستشار سيباستيان كورتز بمناسبة مؤتمر "ضد معاداة السامية والصهيونية في أوروبا" لكنه رفض تحديد الأسباب الرسمية لهذا الإلغاء.

وعلى نتنياهو أن يعالج أزمة حكومية ويقرر في الأيام المقبلة ما إذا سيدعو لانتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. وكان الأخير انتقد وقف إطلاق النار في غزة.

وبانسحاب حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي لم يعد نتنياهو يتمتع سوى بغالبية من 61 مقعدا، اي مقعد واحد في الكنيست من أصل 120.

يبدو أن مصير الحكومة رهن بقرار نتنياهو قبول مطالب أحد أبرز خصومه والإسناد إلى وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" حقيبة الدفاع.

وسحب البيت اليهودي دعمه لنتنياهو سيرغمه على حل الحكومة والدعوة لانتخابات خلال 90 يوما.

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