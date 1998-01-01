خلاف ماليزي أسترالي بسبب احتمال نقل الأخيرة سفارتها للقدس

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخزانة الأسترالي، إن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، له باع طويل في التصريحات المعادية لليهود، في تصعيد لحرب كلامية بشأن احتمال نقل أستراليا لسفارتها في إسرائيل للقدس.

وأوضح وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، خلال مقابلة إذاعية اليوم الجمعة، أن "رئيس وزراء ماليزيا له تاريخ، ووصف اليهود بأنهم أصحاب الأنوف المعقوفة، وشكك في عدد الأشخاص الذين قتلوا في المحرقة النازية".

وفي هذا السياق اقترح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، خلال حملة انتخابات محلية الشهر الماضي، الأمر الذي أثار قلقا في إندونيسيا وماليزيا.

وجاءت التصريحات بعد أن أثار مهاتير مسألة نقل السفارة مع موريسون خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الخميس في سنغافورة.

وقال مهاتير للصحفيين بعد ذلك "أوضحت له أنه خلال التصدي للإرهاب ينبغي للمرء أن يعرف الأسباب، زيادة أسباب الإرهاب لن تكون مفيدة".