واشنطن: إيران تريد إنشاء "داعش" جديد ولن نستطيع التصدي لذلك دون السعودية

واشنطن/وكالات/

حذر مبعوث الخارجية الأمريكية إلى سورية جيمس جيفري من أن إيران قد تحاول إنشاء تنظيم جديد على غرار "داعش"، وقال إن السعودية هي الشريك الأمثل للولايات المتحدة في التصدي لهذه الجهود.

وذكر جيفري، أثناء مشاركته في مؤتمر Defence One Summit السنوي السادس أمس الخميس، أن العمل العسكري المباشر ربما لن يكون كافيا لدحر إيران وشبكة حلفائها الإقليميين المتوسعة، مشددا على أن دول المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتخلص من نفوذ طهران في أراضيها.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلا إن الجمهورية الإسلامية "ستنشئ داعشا جديدا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفا أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية.. ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة دونها".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على 17 سعوديا بحجة دورهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.