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قوات الاحتلال تصادر أراضٍ زراعية في جنين

الجمعة 16 نوفمبر 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراض زراعية في قرية الجلمة شرق جنين، بمحاذاة المعسكر المقام على أراضي القرية.

وقال أبو فرحة وهو رئيس المجلس القروي سابقاً، وأحد أصحاب الأراضي المصادرة ان قوات الاحتلال صادرت نحو 29 دونما من الأراضي الواقعة غرب شارع جنين – الناصرة بمحاذاة معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، بحجة "الدواعي الأمنية".

وأضاف أن الأراضي تعود لورثة كل من: عثمان عبد الهادي، فوزي صادق، عبد الرحيم محمد مرعي، رضا حسن، محمود قاسم عبد الله سعيد، صادق حسن، وجميعهم من عائلة أبو فرحة، وللشركة الفلسطينية لتطوير المناطق الصناعية.

وأكد أبو فرحة أن "الهدف من وراء المصادرة ليس كما تدعي سلطات الاحتلال لأسباب وحجج أمنية، بل بهدف استخدامها لتجميع الحصمة والإسمنت والحجر والرمل في تلك الأراضي الزراعية ذات الخصوبة العالية، ما يؤدي لتلوث البيئة".

#الاحتلال الاسرائيلي #أراضٍ زراعية

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