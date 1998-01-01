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لبيد: الجيش قادر على استعادة الردع بالاغتيالات أولا ومن ثم تحسين الاقتصاد بغزة

الجمعة 16 نوفمبر 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: الجيش قادر على استعادة الردع بالاغتيالات أولا ومن ثم تحسين الاقتصاد بغزة



القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب هناك مستقبل وعضو الكنيست يائير لبيد إن لدى الجيش الإسرائيلي عدة حلول لاستعادة الردع في قطاع غزة، أولى هذه الخطوات استخدام سياسة الاغتيالات .

وأضاف لبيد إن لدى الجيش مجموعة من الخيارات الواسعة التي لم نلمسها بعد، بما فيها الاغتيالات لعودة سياسة الردع الإسرائيلية.

واعتبر عضو الكنيست لبيد استخدام القوة والاغتيالات ضمن المرحلة الأولى للحل مع غزة، يليها المرحلة الثانية وتشمل الخطوات الاقتصادية مثل بناء الميناء، ومنطقة صناعية شمال قطاع غزة، وذلك بتمويل من المملكة السعودية.

#الاغتيالات #غزة #لبيد

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