مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

القدس المحتلة / سما /

اكدت مصادر ان مصر هددت رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بانسحابها من الوساطة بين اسرائيل وحماس في حال لم يعلن وقف اطلاق النار على قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى المصري لمكافحة الإرهاب العميد خالد عكاشة، إن مصر هددت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانسحاب من ملف الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، إذا لم يوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" المصرية، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم كشفه عن أسباب اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، كان يقصد به ما دار بينه وبين الدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت بتهديدها على إجبار نتنياهو على إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوترت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد عملية سرية إسرائيلية جرت، الأحد الماضي، في القطاع وأدت إلى اندلاع قتال أسفر عن استشهاد أحد قادة كتائب عز الدين القسام و6 عناصر آخرين إضافة إلى ضابط بالجيش الإسرائيلي.