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نائب أردني للمقاومة بغزة: أنتم فخرنا وعزّنا

الجمعة 16 نوفمبر 2018 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أردني للمقاومة بغزة: أنتم فخرنا وعزّنا



غزة / سما /

 قال عضو البرلمان الأردني أحمد الرقب عن كتلة الإصلاح، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي، إن كتائب وفصائل المقاومة في قطاع غزة هم مصدر فخرنا وعزنا.

وأضاف الرقب في برقية للمقاومة وُزّعت على الصحافة اليوم الخميس: "أنتم من يرفع راية الجهاد ضد المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة"، مؤكدًا أن "نصركم السياسي والإعلامي تجاوز حدود المكان والزمان".

ولفت إلى أن "نفحات العز والحياة سرت في الأمة من جديد وأنتم تضعون شراذم اليهود تحت خط النار". وأكد أن "المقاومة أحرزت نصرًا مؤزرًا في عمق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فاستقال شقيُّهم ليبرمان وتصدّعت حكومة الائتلاف ودبّ فيها الخلاف"

وأضاف أن دماء القائد نور الدين بركة وإخوانه أضاءت شموع الأمل ومشاعل المجد والنصر، مبينًا أن إبداع المقاومة في غرفة عمليات موحدة منظمة درس بليغ لكل الأنظمة العربية.

ودعا المقاومة لنبذ الفرقة، مؤكدًا أن الاحتلال لن ينفع معه إلا لغة القوة.

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