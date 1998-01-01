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"المنسّق" الإسرائيلي يتوعد متظاهري مسيرات العودة بـ"ردّ قاس"

الجمعة 16 نوفمبر 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنسّق" الإسرائيلي يتوعد متظاهري مسيرات العودة بـ"ردّ قاس"



القدس المحتلة / سما /

 توعّد منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، العميد كميل أبو ركن، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، المتظاهرين بـ"ردّ قاس"، في حال اقتربوا من السياج المحيط بغزة، خلال مشاركتهم المتوقّعة، يوم غد الجمعة، في "مسيرات العودة".

وقال أبو ركن في مقطع فيديو إن "الجيش الإسرائيلي سيرد بيد قاسية، ودون ضبط للنفس أو تهاون، على كل فلسطيني يقترب مسافة 100 متر من الجدار، أو كل من يحاول أن يخرب في السياج، أو يحاول عبوره، أو يحاول إلقاء عبوات ناسفة أو قنابل أو زجاجات حارقة، أو يطلق بالونات حارقة، وسيعرض نفسه للخطر".

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