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كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا عالي التقنية

الجمعة 16 نوفمبر 2018 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا عالي التقنية



بيونغ يانغ / وكالات/

اختبرت بيونغ يانغ "سلاحا جديدا عالي التقنية"، تحت إشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.

ونقلت "يونهاب" عن وسيلة إعلام كورية شمالية أن "كيم جونغ اون أشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد عالي التقنية، في الأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع".

وقد تكلل الاختبار بالنجاح، لكن لم تتحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره.

وقالت وسيلة الإعلام الكورية الشمالية إن هذا السلاح الذي تم تطويره على مدى فترة طويلة "يساعد على بناء دفاع منيع لبلادنا، ويعزز القوة القتالية لجيش شعبنا".

وكان قد عقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة، أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها الباليستية والنووية، وفككت موقعا للتجارب الصاروخية، ووعدت بتفكيك مجمعها النووي الرئيسي إذا وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات.

لكن التقدم كان بطيئا، ويتبادل البلدان الاتهامات بالإخلال بالوعود.

وأعرب ترامب عن الأمل في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ أون في بداية السنة المقبلة. لكن تم إلغاء لقاء بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والذراع اليمنى لكيم جون أون، كيم يونغ شول، كان مقررا الأسبوع الماضي في نيويورك.

وقالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية ألغت المحادثات لأنها ليست مستعدة، بينما أكد ترامب أنه "غير مستعجل".

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