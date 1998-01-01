طقس فلسطين : انخفاض وأمطار على الشمال والوسط

رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ان تتأثر فلسطين اليوم الجمعة بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وباردا نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً.

هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى، وقد تكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وخلال ساعات الليل ينتهي تأثير المنخفض الجوي وتستقر الأجواء مع بقائها باردة بوجه عام.

ويحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن تشكل الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

وفي يوم غد السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.