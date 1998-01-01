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الاحتلال يحذر

الاف الفلسطينيين يستعدون للماركة في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

الجمعة 16 نوفمبر 2018 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاف الفلسطينيين يستعدون للماركة في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"



غزة/سما/
 يستعد الاف الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة على حدود غزة بعنوان "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة" وذلك رفضا لإجراءات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه قائد حركة حماس في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.

ودانت الهيئة كافة خطوات ومشاريع التطبيع مع الاحتلال، داعية جماهير الامة العربية والاسلامية للتصدي للتطبيع وعدم الامعان به واغلاق العواصم العربية في وجهه، مشددة أن مشروع قطار السلام هو نهب للخيرات العربية وانهاء لقناة السويس.

وقالت الهيئة :"لا تسمحوا للاحتلال بتمرير مخططاته وندعو مصر للوقوف في وجه هذا المشروع الخطير".

كما دعت الهيئة الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مثمنة الدور المصري تجاه الشعب الفلسطيني.

وحذر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي المشاركين في مسيرات العودة من الاقتراب من السياج الاسرائيلي، مؤكدا ان ذلك يعتبر خطرا على المشاركين.

وقال : "كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام أدوات كالعبوات الناسفة يعرض نفسه للخطر".
 

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