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تشييع جثمان الزميل جهاد نخلة الى مثواه الأخير

الخميس 15 نوفمبر 2018 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الزميل جهاد نخلة الى مثواه الأخير



رام الله/سما/

 شيع أهالي مخيم الجلزون، مساء اليوم الخميس، جثمان الزميل المصور الصحفي في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" جهاد نخلة (45 عاما) إلى مثواه الأخير.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد نخلة في مسجد حراء بمخيم الجلزون شمال رام الله، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وتوفي الزميل جهاد نخلة، فجر اليوم الخميس، في إحدى مستشفيات أراضي 1948، إثر صراع طويل مع المرض.

وعانى نخلة من مرض السرطان منذ العام 2011، وخاض رحلة صراع وعلاج لسبع سنوات في المستشفيات داخل فلسطين وخارجها، ونقل إلى المستشفى مجددا الأربعاء الماضي إثر تفاقم حالته الصحية، وأعلن الأطباء وفاته فجر اليوم.

ونعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" مصورها الصحفي الزميل جهاد نخلة، الذي توفي فجر اليوم الخميس، في إحدى المستشفيات في أراضي 1948، إثر صراع طويل مع المرض.

 

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