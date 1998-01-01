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لجنة برئاسة محيسن للتحقيق مع مدير شرطة الخليل

الخميس 15 نوفمبر 2018 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة برئاسة محيسن للتحقيق مع مدير شرطة الخليل



رام الله / سما /

 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم، جمال محيسن، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق حول الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير شرطة الخليل، وأمين سرّ حركة فتح في يطا، كمال مخامرة، للوقوف على الحدث وأخذ الإجراءات المناسبة.

وكان الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أعلن مساء الأربعاء، في بيان مقتضب أنّ اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة أوقف العقيد أحمد ابو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل، وأحاله إلى لجنة تحقيق، وكلّف نائبه بتسيير أمور المحافظة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تداول ناشطون صورًا تُظهر العقيد أبو الرب ومخامرة، وهما يساعدان في تغيير إطار جيب لجيش الاحتلال، والجنود من حولهم.

ولم يفصح الناطق باسم الشرطة عن اسباب اقالة مدير شرطة الخليل.

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