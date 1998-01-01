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الجزائر تصدر طابعا بريديا خاصا بإعلان استقلال دولة فلسطين

الخميس 15 نوفمبر 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات/سما/

 أصدرت الجزائر، اليوم الخميس، طابعا بريديا احتفاء بالذكرى الـ30 لإعلان الاستقلال الذي تم على أرض الجزائر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

وشارك سفير دولة فلسطين لدى الجزائر لؤي عيسى في حفل بهذه المناسبة أقيم بمدينة أدرار جنوب غرب العاصمة الجزائر، برفقة عدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي.

وألقى كلمة لشكر فيها الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الكريمة.

وأوضح أن إصدار الطابع الذي يحمل دلالات رمزية عميقة تؤكد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وعن مدى الارتباط الروحي والوجداني والتاريخي بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وذكر عيسى أن شعبنا وقيادتنا بحاجة إلى كافة أشكال الدعم التي ينتظرها شعبنا وقيادتنا من الأخوة والأشقاء العرب، خاصة في هذا الوقت بالذات حيث تتعرض قضيتنا لمحاولات التصفية، بينما يعاني شعبنا من إجراءات الاحتلال العدوانية، التي تتصاعد وتيرتها وتتعدد أشكالها يوما بعد يوم.

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