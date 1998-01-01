العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة (تحدي 5)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، قرارا بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة (تحدي 5) في منطقة جب الذئب بقرية بيت تعمر شرق محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن هذا القرار يعني إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين وقوات الاحتلال بهدم المدرسة التي تعرضت لمحاولات في السابق، لكنها قوبلت بتصدي المواطنين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع اجراءات الترخيص في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

وأشار بريجية إلى أن المحامي إميل مشرقي سيتوجه خلال ساعات قليلة للمحكمة المركزية لمنع ذلك، مؤكدا أن "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن الاستنفار العام في محافظة بيت لحم وتدعو جميع فعاليات شعبنا للتوجه للمدرسة".