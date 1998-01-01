غباي يصف إعطاء بينت وزارة الجيش كإعطائها لطفل صغير

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس المعسكر الصهيوني أفي غباي إلى استقالة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان من منصبه قائلا "لقد أخطأ نتنياهو من البداية عندما قام بتعيينه وزيرا للجيش".

ووفقا لموقع يديعوت، تطرق غباي أيضا إلى تهديد رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال لم يقم بإعطائه حقيبة وزارة الجيش بعد ليبرمان قائلا "إن إعطاء بنيت وزارة الجيش كإعطاء طفل صغير عيدانا كبيرا ليلعب بها، داعيا إلى تعيين شخصية أكثر عقلانية واعتدالا في هذا المنصب الحساس".