  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقرر الاحتفاظ بقوات التعزيز التي نشرها على حدود غزة

الخميس 15 نوفمبر 2018 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر الاحتفاظ بقوات التعزيز التي نشرها على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

 

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، في نهاية جلسة تقدير موقف عملياتية بخصوص الوضع الأمني مع قطاع غزة، الحفاظ على مستوى الاستنفار والجهوزية للقوات على حدود قطاع غزة، بما في ذلك الاحتفاظ بقوات التعزيز التي تم إرسالها لفرقة غزة خلال التصعيد.

ووفقا لموقع القناة العبرية الثانية، أجرى أيزنكوت جلسة تقدير موقف بمشاركة كل من قائد فرقة غزة العميد "أليعزر تولدينو"، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال "هرتسي هليفي"، وقائد فرقة الفولاذ المقاتلة العميد "عوديد بسيوك"، وقادة آخرون.

أخبار ذات صلة

تسهيلات- ارشيف

الاحتلال يقرر تجميد كافة التسهيلات التي طلبتها امريكا للسلطة الفلسطينية

الاحتلال يقرر اغلاق معبر بيت لحم

الاحتلال يقرر منع سكان غزة من الصلاة في الاقصى

احتلال

جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في "غلاف غزة

شهداء - ارشيف

الاحتلال يقرر تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة

الاحتلال يقرر منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بعد مصادقة لجنة التشريع

الأكثر قراءة اليوم

ليست المرة الاولى .. قوة العدو الخاصة مكثت قبل العملية 24 ساعة في منزل أحد العملاء

موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان

فيديو ...إصابة خمسة من افراد الشرطة الاسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية بعد قتله وقبل نقلها خارجا

وزير إسرائيلي : سنعود بـ500 جثة لو فكرنا دخول جباليا

الحرس الثوري: دمرنا غرفتين بصواريخنا البعيدة واستهدفنا مبعوثا إسرائيليا!

"ريشت كان" تجري استطلاعًا حول التصعيد الأخير مع غزة.. إليك النتائج

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق يصل قطاع غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رسالة هامة إلي قائد حركة حماس في قطاع غزة

الرئيس عباس

الرئيس: هدفنا تجنيب شعبنا المزيد من المجازر و الحرب والطريق سالك لتحقيق المصالحة

خاشقجي وخطيبته خديجة

النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية بعد قتله وقبل نقلها خارجا