جيش الاحتلال يقرر الاحتفاظ بقوات التعزيز التي نشرها على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، في نهاية جلسة تقدير موقف عملياتية بخصوص الوضع الأمني مع قطاع غزة، الحفاظ على مستوى الاستنفار والجهوزية للقوات على حدود قطاع غزة، بما في ذلك الاحتفاظ بقوات التعزيز التي تم إرسالها لفرقة غزة خلال التصعيد.

ووفقا لموقع القناة العبرية الثانية، أجرى أيزنكوت جلسة تقدير موقف بمشاركة كل من قائد فرقة غزة العميد "أليعزر تولدينو"، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال "هرتسي هليفي"، وقائد فرقة الفولاذ المقاتلة العميد "عوديد بسيوك"، وقادة آخرون.