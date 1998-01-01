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البحرين تجدد موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية بشأن قضية خاشقجي

الخميس 15 نوفمبر 2018 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تجدد موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية بشأن قضية خاشقجي



وكالات/سما/

 أعلنت البحرين، اليوم تجديد موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي.
وأكدت المملكة أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.
وأعلن النائب العام السعودي، توجيه التهم إلى (11) أحد عشر متهما في قضية مقتل المواطن خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

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