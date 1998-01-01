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بينيت: إسرائيل الآن موجودة في واحدة من فتراتها المعقدة والخطيرة

الخميس 15 نوفمبر 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: إسرائيل الآن موجودة في واحدة من فتراتها المعقدة والخطيرة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إنّ إسرائيل الآن موجودة في واحدة من فتراتها المعقدة والخطيرة.

وأضاف في بينيت في تصريحاتٍ للصحفيين الإسرائيليين بحسب المواقع العبرية، "ما كنت لأترك قيادة التعليم في إسرائيل لأي دور آخر في العالم ، لولا أزمة الثقة الأمنية العميقة في دولة إسرائيل."

وأكد، بدأنا نعتقد أنه لا يوجد حل "للإرهابيين" والصواريخ ، ولكن هناك حل ، عندما تريد إسرائيل العودة إلى الانتصارات، فإنها ستنتصر، مشدداً، توجهت إلى رئيس الوزراء لتكليفي بحقيبة الدفاع حتى تعود إسرائيل إلى الانتصار.

وأشار، طلبت من نتنياهو تعييني وزيرا للجيش، بعد استقالة ليبرمان، لقد أخبرني جميع المستشارين وأصدقائي: ماذا تريد من هذا المنصب؟ هذا خطأ سياسي ومقبرة سياسية لك مثل جميع أسلافك -  قد يكونوا على حق، لكنهم لا يفهمون أن أمن إسرائيل هو الأهم بالنسبة لي، ومصلحتي السياسية هي مجرد وسيلة.

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