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حزب الشعب: المصالحة الوطنية هي الطريق الأسهل لتجسيد إعلان الاستقلال

الخميس 15 نوفمبر 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب: المصالحة الوطنية هي الطريق الأسهل لتجسيد إعلان الاستقلال



غزة/سما/

 قال جزب الشعب الفلسطيني اليوم الخميس، إنّ إعلان الاستقلال جاء تعبيراَ عن إرادة شعبنا وتوقه للحرية والاستقلال، بالاستناد إلى كافة القوانين الدولية والإنسانية، وتجارب الشعوب الحية، ومتسلحا في الوقت ذاته بإرادة الكفاح الوطني في مواجهة كافة أشكال القهر والعدوان ومحاولات التنكر لحقوقه الوطنية.

ودعا حزب الشعب في بيانٍ له بالذكرى الـ30 لإعلان الاستقلال وصل "سما" نسخةً عنه، إلى ضرورة تضافر كل الجهود لقطع الطريق على محاولات الضغط على الشعب الفلسطيني ومحاولات إجباره على القبول بأقل مما نصت عليه وثيقة إعلان الاستقلال وقرارات الشرعية الدولية، وأكد الحزب أن الطريق الأسهل للتصدي للمؤامرات والحفاظ على حقوق شعبنا هو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة وحدة مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

وختم الحزب بيانه داعياً، إلى ضرورة التمسك بوثيقة الاستقلال التي عبرت عن الحد الادنى من إرادة شعبنا الفلسطيني ورسمت له معالم الوطن والنظام السياسي الذي يريد، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194 .

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