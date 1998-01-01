  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: خطاب هام لنتنياهو مساء اليوم

الخميس 15 نوفمبر 2018 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: خطاب هام لنتنياهو مساء اليوم



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلقى خطاباً هاماً مساء اليوم.

وأفادت يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نتنياهو سيُلقي خطاباً هاماً في تمام الساعة الـ8 مساء، حول آخر التطورات واستقالة وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، من منصبه.

وأشار، باراك رافيد من القناة 14 العبرية، نقلاً عن مكتب نتنياهو، إلى أنّ "اجتماع لرئيس الوزراء في مكتبه بالقدس مساء اليوم بحضور وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية".

أخبار ذات صلة

حماس

صحيفة عبرية: ضغط ثلاثي على حماس - و توازن لمنع الصدام

مشعل

صحيفة عبرية : المصالحة تمهّد الطريق لمشعل إلى الرئاسة

مروان البرغوثي - ارشيف

صحيفة عبرية : اضراب الاسرى توج البرغوثي وريثا وحيدا لعباس

صحيفة عبرية: تركيا تعمق جهودها للسيطرة على القدس الشرقية

كوشنير وعباس - ارشيف

صحيفة عبرية :كوشنير يحمل صفقة ضمانات وامتيازات اقتصادية للفلسطينيين

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

صحيفة عبرية تكشف عن شروط ترامب للقاء الرئيس عباس في نيويورك

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان

فيديو ...إصابة خمسة من افراد الشرطة الاسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

أولمرت: الفلسطينيون لقّنونا الدرس

رسالة هامة إلي قائد حركة حماس في قطاع غزة

النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية بعد قتله وقبل نقلها خارجا

الجيش الإسرائيلي يقرر الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها بمنطقة غزة

"ريشت كان" تجري استطلاعًا حول التصعيد الأخير مع غزة.. إليك النتائج

الأخبار الرئيسية

رسالة هامة إلي قائد حركة حماس في قطاع غزة

الرئيس عباس

الرئيس: هدفنا تجنيب شعبنا المزيد من المجازر و الحرب والطريق سالك لتحقيق المصالحة

خاشقجي وخطيبته خديجة

النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية بعد قتله وقبل نقلها خارجا

ليست المرة الاولى .. قوة العدو الخاصة مكثت قبل العملية 24 ساعة في منزل أحد العملاء

جباليا

وزير إسرائيلي : سنعود بـ500 جثة لو فكرنا دخول جباليا