صحيفة عبرية: خطاب هام لنتنياهو مساء اليوم

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلقى خطاباً هاماً مساء اليوم.

وأفادت يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نتنياهو سيُلقي خطاباً هاماً في تمام الساعة الـ8 مساء، حول آخر التطورات واستقالة وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، من منصبه.

وأشار، باراك رافيد من القناة 14 العبرية، نقلاً عن مكتب نتنياهو، إلى أنّ "اجتماع لرئيس الوزراء في مكتبه بالقدس مساء اليوم بحضور وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية".