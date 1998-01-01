  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة : سلطات الاحتلال تصعد من وتيرة الاعتقالات الادارية

الخميس 15 نوفمبر 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الادارى لمعتقلين ، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمر إدارى في الشهر الواحد ، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وأضاف د. حمدونة أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية ، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة ، وأضربوا بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012 ، وقاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لانهاء هذا الاجراء التعسفى بحقهم .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .

ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانسانى .

#رأفت حمدونة

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تناقش اليوم قانون حظر الأذان

يؤاف مردخاي

سلطات الاحتلال تعلن سحب 250 ألف تصريح و الغائها تماما

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

سلطات الاحتلال تغلق الضفة ومعابر غزة لأربعة أيام

سلطات الاحتلال تعلن اغلاق الضفة الغربية وغزة

وزيرة خارجية السويد

السويد تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان

فيديو ...إصابة خمسة من افراد الشرطة الاسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

مصادر اسرائيلية رفيعة : انتصار حماس الأكبر هو إسقاطها لحكومة اليمين

أولمرت: الفلسطينيون لقّنونا الدرس

كم بلغ حجم الخسائر الإسرائيلية خلال التصعيد مع غزة؟

الجيش الإسرائيلي يقرر الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها بمنطقة غزة

"ريشت كان" تجري استطلاعًا حول التصعيد الأخير مع غزة.. إليك النتائج

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس: هدفنا تجنيب شعبنا المزيد من المجازر و الحرب والطريق سالك لتحقيق المصالحة

خاشقجي وخطيبته خديجة

النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية بعد قتله وقبل نقلها خارجا

ليست المرة الاولى .. قوة العدو الخاصة مكثت قبل العملية 24 ساعة في منزل أحد العملاء

جباليا

وزير إسرائيلي : سنعود بـ500 جثة لو فكرنا دخول جباليا

الكابينت

مصادر أمنية إسرائيلية تزعم : "حماس عدو ضعيف وهناك العديد من الحلول الأقل تكلفة من الحرب بغزة