بذكرى الاستقلال.. الجبهة العربية تؤكد أهمية الوحدة الوطنية

رام الله / سما /

اكدت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان الاستقلال على التمسك بحق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها تنفيذا لقرار الشرعية الدولية رقم 194، مؤكدة على اهمية الوحدة الوطنية.

واكدت الجبهة في بيانها على حق الشعب في المقاومة بكافة السبل والوسائل المتاحة والمشروعة والتي يقرها القانون الدولي طالما بقي الاحتلال.

واكدت الجبهة حرصها على الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في انهاء الانقسام وتداعياته على اساس مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، ولمدها بالقوة اللازمة لمواجهة التحديات، مؤكدة حرصها على منظمة التحرير والعمل على تطويرها وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الحاضنة لكل النضالات والبيت الذي يتسع لكافة المناضلين على اختلاف مشاربهم السياسية، وهي الضمانة لاستمرار المشروع الوطني الذي التفت حوله الجماهير.