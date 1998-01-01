6 ملايين دولار لاعادة إعمار المباني المتضررة خلال عدوان اسرائيل على غزة

رام الله /سما/

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان أن كلفة إعادة بناء وتأهيل المباني التي دمرتها آلة حرب الاحتلال خلال الفترة بين الاحد والثلاثاء الماضيين تقدر بنحو 6 ملايين دولار.

وأكد سرحان في حديث لـ "الايام" أن الغالبية العظمى من المباني المدمرة، سواء بشكل كلي أو جزئي، كانت من المباني السكنية، وان غالبية تلك المباني المتضررة تركزت في أحياء سكنية مختلفة في محافظة غزة.

وأوضح أن الوزارة تواصلت مع العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وكالة الغوث "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واطلعتها على حجم الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بتلك المباني والاحتياجات اللازمة لإعادة اعمارها.

وبين سرحان أن الوزارة تواصلت بشكل مباشر من خلال د. مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ومع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بشأن الاحتياجات العاجلة اللازمة لإصلاح الاضرار الجزئية التي لحقت بالمباني السكنية.

ولفت في هذا السياق الى أن الوزارة طالبت الحكومة ببذل الجهود اللازمة لتوفير جزء من الموازنة لتغطية كلفة إصلاح تلك الأضرار التي لحقت بمئات المنازل الواقعة في محيط المباني التي استهدفها القصف الاسرائيلي بشكل مباشر.

وقال "أعداد كبيرة من المنازل تعرضت لأضرار جزئية بالغة ومتوسطة، ومنها ما تطايرت نوافذها وأبوابها جراء القصف، وبالتالي فإن من يقطنون تلك المنازل سيعانون في فصل الشتاء، الأمر الذي يقتضي تقديم مساعدات عاجلة لإعادة تأهيل منازلهم للسكن".

وأضاف "عملنا خلال الايام الثلاثة الماضية مع كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وجهات دولية مانحة لحشد الدعم والتمويل اللازم لإعادة إعمار ما دمرته آلة حرب الاحتلال خلال الفترة المذكورة".

وبين أن الاضرار شملت العديد من المنشآت التجارية كالمحال التجارية حيث عملت الطواقم الفنية التابعة للوزارة ميدانياً على حصر هذه الاضرار لتحديد حجم وقيمة الخسائر، متوقعاً ان تصدر عن الوزارة في مطلع الاسبوع المقبل دراسة تفصيلية حول توضيح التقديرات النهائية لحجم الاضرار والخسائر التي ترتبت على تدمير هذه المباني.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من حصر 80 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي ونحو 77 وحدة لحقت بها أضرار جزئية بالغة وقرابة 750 تعرضت لأضرار جزئية طفيفة ومتوسطة.

وتطرق سرحان الى التعاون القائم بين الوزارة وبلدية غزة في إزالة ركام المباني الذي غطى العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، منوها الى أن آليات ومعدات الوزارة عملت خلال اليومين الماضيين على إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في المباني المدمرة تحسباً لوقوع أي أضرار بشرية أو مادية حال سقوطها.