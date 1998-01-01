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الرئيس يوقع صكوك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة

الخميس 15 نوفمبر 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوقع صكوك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة



رام الله / سما /

وقع الرئيس محمود عباس، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، 11 صك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية.

وصكوك الانضمام التي وقعها الرئيس هي:

الاتحاد الدولي للبريد العالمي
اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بروتوكول "بازل" بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
اتفاقية المرور على الطرق
البروتوكول المتعلق بالبلدان أو الأقاليم تحت الاحتلال في الوقت الحاضر
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات
اتفاقية إنشاء الصندوق المشترك للسلع
الاتفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن البحرية

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