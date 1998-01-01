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الاحتلال يفرج عن الأسير خضر ضبايا من مخيم جنين بعد قضاء 17 عاما

الخميس 15 نوفمبر 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن الأسير خضر أمين ضبايا من مخيم جنين،  بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 17 عاماً.

وذكر محمد شقيق الأسير المحرر والذي أمضى هو الآخر مدة 7 سنوات في الأسر لـ"وفا"، أن شقيقه اُعتقل وهو في السادسة عشر من العمر، وعانى خلال سنوات اعتقاله من المرض جراء الظروف الاعتقالية القاسية التي تعرض لها، وله شقيقين اُستشهدا خلال انتفاضة الأقصى وهما لؤي وفادي، مشيرا  إلى أن شقيقة رائد أمضى ست سنوات ونصف في الأسر .

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ضبايا من معتقل النقب الصحراوي، وأعلنت حركة فتح وفعاليات المخيم عن تنظيم مهرجان جماهيري حاشد مساء اليوم في قاعة بيسان لحظة وصوله .

#الاحتلال

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