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الأسير أسامة الاشقر يدخل عامه السابع عشر على التوالي

الخميس 15 نوفمبر 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأسير" أسامة محمد علي الأشقر" (37 عاماً) من بلدة صيدا شمال مدينة طولكرم، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، حيث يمضي حكماً بالسجن ثماني مؤبدات و50 عاماً. 

وقال "أسرى فلسطين" ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير " أسامة الأشقر" بتاريخ 14/ 11/ 2002، في كمين نصب له في بلدة شويكة قضاء المدينة، بعد مطاردةٍ استمرت عامين، وخضع للتحقيق لأكثر من 3 شهور متواصلة ، ووجه له الاحتلال تهمه تنفيذ عدة عمليات عسكرية ابرزها عملية "مستوطنة ميتسر" وقتل فيها 5 مستوطنين، وعملية "حوفيش" وقتل فيها 3 مستوطنين، وأصدرت محاكم الاحتلال حكما بالسجن المؤبد 8 مرات بحقه.

وأضاف " أسرى فلسطين" ان الاحتلال لم يتورع عن استخدام كل اشكال التنكيل والتعذيب بحقه خلال التحقيق رغم انه يعانى من اصابة سابقة قبل اعتقاله بشظايا صاروخ وخمسة رصاصات اصيب بها خلال تصديه لاقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم قبل اعتقاله بعدة شهور .

وأوضح " أسرى فلسطين"  ان الأسير "الأشقر" ممنوع من زيارة اشقائه منذ اعتقاله لأسباب أمنية، حيث التقى بهم خلال اعتقالهم فى سجون الاحتلال  فقد اعتقل شقيقه "أمجد الأشقر"  وأمضى 7 سنوات فى السجون ، بينما شقيقه "أشرف"   حكم عليه بالسجن لمدة 36 شهراً .

وقد واصل الأسير" أسامة الأشقر" دراسته خلف القضبان حيث أتم امتحان الثانوية العامة بتفوق، وانتسب في إحدى الجامعات لفصل واحد فقط بسبب منعه من استكمال دراسته من قبل الاحتلال، في حين أتقن الأشقر اللغة العبرية والإنجليزية والفرنسية داخل السجن، ويكتب العديد من المقالات السياسية والثقافية المختلفة .

#أسرى فلسطين

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