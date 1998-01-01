كيف ترتدي البوت الرجالي مع بناطيل الجينز بأناقة؟

وكالات / سما /

بكل تأكيد تعتبر أنواع البوت الرجالي المختلفة هي أفضل وأكثر أنواع الأحذية الرجالية مثالية بالنسبة لفصل الشتاء البارد، فبشكل عام لا تؤمن أنواع البوت الرجالي الدفء في فصل الشتاء فحسب، بل الأناقة والجاذبية وتكامل عناصر الطلة الشتوية للرجال بكل تأكيد خاصة عند اعتمادها مع بناطيل الجينز الرجالية المختلفة التي وبكل تأكيد لن يتوقف الرجال بشكل عام وبمختلف أنماط حياتهم عن ارتدائها في جميع أوقات وفصول السنة.

ولكي تحافظ على أناقة طلتك الشتوية بشكل يحقق لك الدفء وجاذبية المظهر عند اعتماد بناطيل الجينز وحتى لا تشعر بالحيرة فيما يخص تحديد النوع المناسب من أنواع البوت الرجالي مع بنطلون الجينز فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على الطريقة الأفضل لتنسيق أنواع البوت الرجالي المتعددة مع بناطيل الجينز.

1- بوت تشيلسي - Chelsea Boots

لا شك أن بوت تشيلسي - Chelsea Boots من أنواع البوت الرجالي المختلفة التي لطالما لعب دوراً كبيراً وتاريخياً في أناقة الرجل وجاذبية طلته الخارجية، فمنذ ابتكار أولى نسخ بوت تشيلسي - Chelsea Boots للرجال في أواخر القرن الـ 19 وهذا النوع من البوت الرجالي الجلدي يتواجد في قائمة أفضل أنواع وإصدارات البوت الرجالي؛ حيث إنه مصمم بكعب منخفض من أجل منح الراحة والتحكم للرجال خلال المشي والوقوف .

وبحسب نصيحة الخبير البريطاني توني غازيانو المخضرم في صناعة الأحذية فإن ألوان البوت الرجالي من نوع بوت تشيلسي - Chelsea Boots السوداء والبنية بجانب اللون الكستنائي "اللون البندقي" بالإضافة إلى البيج سوف تظل الأكثر مثالية على الإطلاق لبناطيل الجينز الـSlimFit ذات الألوان السوداء أو الرمادية بمختلف درجاتها.

2- بوت ديزرت - Desert Boots

يمثل بوت ديزرت - Desert Boots نوع وأسلوب آخر رائع وعملي للغاية من أنماط البوت الرجالي التي لها تاريخ وخلفية عسكرية قديمة للغاية؛ حيث ظهرت للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية حينما ارتداه الجنود المقاتلين على الجبهات الصحراوية الرملية حيث تميز بوت ديزرت - Desert Boots بالمتانة الشديدة التي جعلته يتحمل المهام الصعبة والطرق الرملية وذلك بفضل خفة الوزن.

أما بالنسبة للوقت الحالي فإن ارتداء بوت ديزرت - Desert Boots على بناطيل الجينز الرجالي تعد من الاختيارات الأكثر من رائعة على صعيد المظهر الخارجي، فهو مرن وخفيف على القدمين وجذاب للغاية خاصة بالألوان البنية والبيج التي تتماشى تقريبًا مع جميع أنماط وألوان بناطيل الجينز.

3- بوت تشوكا - Chukka Boots

من النظرة الأولى على بوت تشوكا - Chukka Boots نجد أنه شبيه للغاية مع البوت الرجالي من نوع بوت ديزرت - Desert Boots ولكن مع اختلاف الخامات المصنعة حيث تم تصنيع بوت تشوكا - Chukka Boots من الجلد الطبيعي عالي الجودة ليتماشى بشكل رائع للغاية من حيث اعتماده على بناطيل الجينز الرجالية فاتحة اللون.

وبالنسبة لمحبي ارتداء بناطيل الجينز الداكنة كالبناطيل السوداء والرمادية الفحمية، فلا مشكلة حيث يمكن اعتماد بوت تشوكا - Chukka Boots ذي اللون العنابي "النبيتي" والذي يمنح مظهر الرجل الخارجي وطلته الشتوية أناقة مثالية للغاية.

4- بوت العمل - Work Boots

بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون نمط حياة نشطاً وحيوياً يعتمد على الكثير من الحركة خلال فصل الشتاء البارد، أو الذين يفضلون التنزه أثناء الليل فإن وجود أنواع شتوية ثقيلة من أنماط البوت الرجالي أمر في غاية الأهمية للحفاظ على دفء القدمين؛ لذلك ننصح بتجربة استخدام بوت ريد وينج-Red Wing وهي أحد أنواع البوت الرجالي القوية للغاية والمصنعة بعناية من أجل مقاومة البرد الشديد بفضل جلودها عالية الجودة المضادة للسوائل والأمطار، وبالتأكيد أناقة وتكامل المظهر الخارجي مع أنواع بناطيل الجينز المختلف أمر لا خلاف عليه عند اعتماد بوت ريد وينج-Red Wing .

وبجانب بوت ريد وينج-Red Wing هناك أنواع أخرى تندرج تحت مسمى بوت العمل -Work Boots مثل بوت ديربي - Derby Boot الأسود الذي سيكون مثالياً للغاية مع بناطيل الجينز السوداء لمنح الرجل مظهراً ذكورياً قوياً وأنيقاً.

5- Smart Boots

يرى الرئيس التنفيذي لصانعي الأحذية البريطانيين جورج جلاسجو أن البوت الرجالي في فصل الشتاء بمختلف أنواعه يجب أن يكون خفيفاً وأنيقاً، ولكن بالتأكيد مع عدم إهمال المتانة والقوة من حيث نوع الجلد المستخدم في الصناعة حيث يفضل دائمًا أن يكون طبيعياً من جلد الأيل أو الأبقار مع كامل الحرص على أن يتمتع بنعل مطاطي مريح لمنح القدم راحة كبيرة خصوصًا للرجال الذي يتميز نمط حياتهم بالحركة والنشاط أو تستلزم أعمالهم الوقوف لفترات طويلة.

وبالنسبة لأفضل الألوان الخاصة بأنواع البوت الرجالي من إصدارات الـ Smart Boots عند اعتماد ارتداء بناطيل الجينز فإن اللون البني والكستنائي (البندقي) والأسود هي أبرز الألوان التي دائمًا ما تصنع الفارق في طلة الرجل الشتوية خصوصًا مع المعاطف الطويلة الرائعة والقمصان القطنية التي تعلوها سترات صوفية رقيقة بمختلف ألونها.