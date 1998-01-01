بمناسبة عيد الاستقلال: الشرطة تطلق تطبيق للهواتف الذكية

رام الله / سما /

أطلقت الشرطة الفلسطينية اليوم الخنيس وبمناسبة عيد الاستقلال، تطبيق (الشرطة الفلسطينية) الالكتروني للهواتف الذكية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الهدف من وجود تطبيق الشرطة على الهواتف الذكية هو توفير الخدمة للمواطنين في أي وقت كان، وإشراك المواطنين في عملية ترسيخ الأمن، مؤكدة أنها تكفل سرية التعامل بالقضايا التي تتلقاها.

ويحتوي التطبيق على بعض الخدمات للمستخدمين منها: خدمة إرسال الشكوى أو التبليغ وفق نموذج بسيط يقوم المبلغ بتعبئته مع امكانية إرفاق صورة أو مقطع فيديو لموضوع البلاغ، وزاوية خاصة للتوصل بين المواطنين ودائرة حماية الاسرة والأحداث، وتعميم صور وبيانات لمفقودين بعد موافقة ذويهم لطلب مساعدة الجمهور في العثور عليهم، وتعميم صور وبيانات لمطلوبين للعدالة، ما يساعد الشرطة في القاء القبض عليهم بمساعدة الجمهور، وكذلك تعميم رسائل توعوية وارشادية أو اي رسالة ترغب الشرطة بإرسالها للجمهور، وزاوية خاصة بمواقع مراكز الشرطة على الخارطة مرتبطة بــ "GPS" الخاص بالهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين الوصول الى أقرب مركز شرطة عند الحاجة، كما يوفر التطبيق أخبار الشرطة وصور وفيديوهات وهي مرتبطة بموقع الشرطة الإلكتروني الرسمي www.palpolice.ps وسيبقى العمل مستمر في تطوير وتحديث التطبيق لتقديم أفضل الخدمات الشرطية الإلكترونية للمواطنين .

وأوضح البيان أن التطبيق يعمل على نظامي "android" و"iOS " ويتم تحميل وتنصيب التطبيق من خلال الأسواق الإلكترونية المعروفة للنظامين وهما application stor وسوق play باسم (الشرطة الفلسطينية)، ويقوم على متابعة المواضيع والشكاوى والبلاغات ضباط شرطة متخصصين في إدارة العمليات المركزية بالشرطة الفلسطينية .

وقالت الشرطة في بيانها أن فكرة انشاء هذا التطبيق تأتي ضمن رؤيها في مواكبة تطورات العصر والتكنولوجيا والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أنها تسعى جاهدة لترسيخ التعاون بينها وبين المواطنين كون الامن مسؤولية الجميع .