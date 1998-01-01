وزير إسرائيلي : سنعود بـ500 جثة لو فكرنا دخول جباليا

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، "تساحي هنغبي" صباح اليوم الخميس، لصحيفة "معاريف" العبرية، بأن "الجيش الإسرائيلي، سيعود بـ500 جثة لو فكر دخول جباليا، أو بعض مناطق غزة".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن الوزير قوله: "إن حركة حماس تعاملت مع الحدث الأخير، بعقلانية ولم ترفع وتيرة الرد أكثر في محيط قطاع غزة".

وأضاف هنجفي: "إن العملية الأمنية التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، والتي سبقت المواجهة الأخيرة، كانت مخالفة للتهدئة، ولكنها كانت ذات أهمية وبالتالي جرى تنفيذها".

وتابع الوزير: "حركة حماس ردت على العملية بالحد الأدنى، وأطلقوا 470 صاروخا، وفي نهاية الأمر فأن الأمر خطير، هو أننا سنعود بـ500 تابوت، إذا ما دخلنا جباليا، لقد أنهينا الموضوع، لننتظر 4-5 أيام ونرى، وأذكركم هنا بأن ظاهرة البالونات الحارقة قد انتهت".

وحول استقالة وزير الجيش قال هنجفي، إن ليبرمان أراد توجيه ضربة قاسية لحماس، أما الخيار الآخر فهو التسوية، مضيفا أن "ضربة قاسية هذا يعني شلل في تل أبيب مع مئات الصواريخ كل يوم، وهذا سيشل مطار بن غوريون لأسابيع، لا حرب بدون ثمن، وفي نهاية هذه الحرب وبعد المئات من الجنائز للشبان الصغار سنعود إلى نفس النقطة".