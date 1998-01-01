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السفير اللوح: على المجتمع الدولي التحرك لوقت انتهاكات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الخميس 15 نوفمبر 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شدد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

وأضاف في تصريح لوكالة "وفا" قبيل بدء أعمال الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، لبحث الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس بحق شعبنا والعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية، لا بد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود، مؤكدا أن هذه النوايا الإسرائيلية المبيتة من خلال انتهاكاتها وعدوانها تبين أن إسرائيل لا تريد السلام وتتمادى بجرائمها وانتهاكاتها اليومية، ومن يعتقد أيضا أن الشعب الفلسطيني يمكن أن تكسر إرادته، فهو واهم تماما.

وقال السفير: بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تقدمنا بطلب رسمي للجامعة العربية، لعقد هذه الدورة الطارئة، حيث من المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن الموقف العربي الجماعي من هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، وضرورة توفير الحماية الدولية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية .

وأضاف اللوح، ان العدوان الاسرائيلي السافر الأخير على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد 14 شهيدا و36 جريحا وتدمير مئات المنازل يكشف هوية اسرائيل العدوانية التي تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية ومعتبرة نفسها دولة فوق القانون، مشددا على أنه لا بد من تدخل سريع لتوفير الحماية لشعبنا الأعزل.

وأكد سفير دولة فلسطين، إنه سيأتي اليوم الذي سيقدمون القادة الاسرائيليين للعدالة ومهما فعلوا لا يمكن أن يحقق أهدافهم في ترحيل الشعب الفلسطيني أو إضعاف إرادته في تقرير المصير أسوة بباقي الشعوب.

#دياب اللوح

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