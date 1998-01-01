  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات البريج يتفوق على جاره الشباب ويواصل صدارته بكرة السلة

الخميس 15 نوفمبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج يتفوق على جاره الشباب ويواصل صدارته بكرة السلة



غزة / سما /

واصل فريق كرة السلة بنادي خدمات البريج- حامل اللقب، صدارته لدوري جوال، بفوزه على جاره شباب البريج بنتيجة 103- 71 في افتتاح الجولة الرابعة عشرة للبطولة، التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على صالة المرحوم خلف العجلة.

ورغم أن شباب البريج تفوق في الربعين الأخير وقبل الأخير، إلا أن الخدمات تفوق بفارق تسجيل النقاط في الربعين الأوليين، حيث بدأ بالخماسي عبد العزيز مصلح، وثائر عيسى، وابراهيم مصلح، عيد الشاعر، وابراهيم ابو رحال، واعتمد مدربه طريقة أحمد كمال موسى طريقة هجومية، فيما برز الشباب عبر الخماسي الشاب ضياء الشريف، وغسان السيد، وخالد الصعيدي، وعبد العزيز مصلح، وحسام السعدي .

انتهى الربع الأول لصالح الخدمات بنتيجة 26-10 والربع الثاني 32-10 وفي الربع الثالث نظم الشباب صفوفه، وتفوق بنتيجة 24-22 وفي الربع الأخير، تفوق الشباب بنتيجة 27-13،ليفوز الخدمات بنتيجة إجمالية 103-71.

حكم اللقاء: دولي سعيد ضيا زادة، وأحمد القاضي، ومروان حمد، ومسجل سامي البحيصي، وميقاتي عاطف المسلمي، و24 ثانية نضال قفة

#خدمات البريج #كرة السلة

أخبار ذات صلة

pio54653deecac34

خدمات البريج يهزم المغازي بكرة السلة

خدمات رفح

خدمات رفح يتفوق على البريج بدوري السلة

خدمات المغازي يتفوق على جمعية الشبان المسيحية في دوري السلة

المغازي يعبر جمعية الشبان وبيت حانون يتفوق على شباب البريج في دوري السلة

thumb (2)

خدمات البريج بطلا لكأس السلة

thumb

خدمات البريج يتصدر دوري السلة

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان

فيديو ...إصابة خمسة من افراد الشرطة الاسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

مصادر اسرائيلية رفيعة : انتصار حماس الأكبر هو إسقاطها لحكومة اليمين

أولمرت: الفلسطينيون لقّنونا الدرس

كم بلغ حجم الخسائر الإسرائيلية خلال التصعيد مع غزة؟

الجيش الإسرائيلي يقرر الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها بمنطقة غزة

استقالة ليبرمان ..مستوطنو غلاف غزة فرحون وردود فعل اسرائيلية صاخبة

الأخبار الرئيسية

ليست المرة الاولى .. قوة العدو الخاصة مكثت قبل العملية 24 ساعة في منزل أحد العملاء

جباليا

وزير إسرائيلي : سنعود بـ500 جثة لو فكرنا دخول جباليا

الكابينت

مصادر أمنية إسرائيلية تزعم : "حماس عدو ضعيف وهناك العديد من الحلول الأقل تكلفة من الحرب بغزة

إسرائيل و«حماس» تعودان إلى تفاهمات الهدوء ووفد مصري لترسيم الاتفاق

97869

"ريشت كان" تجري استطلاعًا حول التصعيد الأخير مع غزة.. إليك النتائج