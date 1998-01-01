خدمات البريج يتفوق على جاره الشباب ويواصل صدارته بكرة السلة

غزة / سما /

واصل فريق كرة السلة بنادي خدمات البريج- حامل اللقب، صدارته لدوري جوال، بفوزه على جاره شباب البريج بنتيجة 103- 71 في افتتاح الجولة الرابعة عشرة للبطولة، التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على صالة المرحوم خلف العجلة.

ورغم أن شباب البريج تفوق في الربعين الأخير وقبل الأخير، إلا أن الخدمات تفوق بفارق تسجيل النقاط في الربعين الأوليين، حيث بدأ بالخماسي عبد العزيز مصلح، وثائر عيسى، وابراهيم مصلح، عيد الشاعر، وابراهيم ابو رحال، واعتمد مدربه طريقة أحمد كمال موسى طريقة هجومية، فيما برز الشباب عبر الخماسي الشاب ضياء الشريف، وغسان السيد، وخالد الصعيدي، وعبد العزيز مصلح، وحسام السعدي .

انتهى الربع الأول لصالح الخدمات بنتيجة 26-10 والربع الثاني 32-10 وفي الربع الثالث نظم الشباب صفوفه، وتفوق بنتيجة 24-22 وفي الربع الأخير، تفوق الشباب بنتيجة 27-13،ليفوز الخدمات بنتيجة إجمالية 103-71.

حكم اللقاء: دولي سعيد ضيا زادة، وأحمد القاضي، ومروان حمد، ومسجل سامي البحيصي، وميقاتي عاطف المسلمي، و24 ثانية نضال قفة