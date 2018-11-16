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وصول بعثة منتخب الباكستان الى رام الله

الخميس 15 نوفمبر 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول بعثة منتخب الباكستان الى رام الله



رام الله / سما /

وصلت مساء الاربعاء بعثة المنتخب الباكستاني لكرة القدم الى رام الله قادمة من العاصمة الاردنية عمان حيث حطت طائرة البعثة صباح الاربعاء هناك، لتنتقل برا الى معبر الكرامة الذي وصلته عند الساعة 12 ظهرا فيما وصلت رام الله بعد حوالي سبع ساعات .

وكان في استقبال البعثة المدير التنفيذي للاتحاد فراس ابو هلال والعديد من مدراء الدوائر باتحاد كرة القدم .

وقد رجب" ايو هلال" بالبعثة مهنئا بسلامة الوصول متمنيا لهم طيب الاقامة في فلسطين ، شاكرا للاتحاد الباكستاني لكرة القدم على قراره بالقدوم الى فلسطين واللعب على ارضها ، حاثا جميع المنتخبات لزيارة فلسطين واللعب على أرضها ، لما تمثله هذه الزيارات من أهمية لفلسطين وسكانها .

فيما تحدث المدير الفني للمنتخب الباكستاني " جوزيه انطونيو " وعبر عن سروره وافراد البعثة بالقدوم الى فلسطين واللعب مع منتخبها الذي قفز قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وقال اننا سنتدرب الخميس واتمنى ان نقدم في المباراة امام منتخبكم ما يليق بكرة القدم ويستمتع الجمهور باداء المنتخبين .

جدير بالذكر ان المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سيلتقي مع المنتخب الباكستاني يوم الجمعة 16/11/2018 الساعة الثالثة عصرا على ملعب فيصل الحسيني بالرام برعاية شركة جوال .

ومن المقرر ان يعقد الخميس الاجتماع الفني الساعة 12 ظهر في فندق الجراند بارك مكان اقامة البعثة ، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الساعة الواحدة ظهرا في نفس المكان .هذا ووجهت دائرة الاعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رقاع الدعوة للصحفيين لتغطية الحدث الرياضي حيث سيشارك الفدائي في هذه المباراة "9" لاعبين محترفين يلعبون خارج الوطن.

#منتخب الباكستان

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