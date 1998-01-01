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"سناب شات" يطلق خاصية جديدة

الخميس 15 نوفمبر 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" يطلق خاصية جديدة



وكالات / سما /

يستعد تطبيق "سناب شات" لطرح خاصية جديدة "للأصدقاء"، إذ سيصبح بإمكان الأشخاص حفظ الصور ومقاطع الفيديو والروابط، لفترة طويلة وفي مكان واحد.

وكان تطبيق سناب شات قد تميز وحظي بشعبية كبيرة في بدايته، انطلاقا من فكرة أن الأشخاص يمكنهم إرسال الصور والفيديوهات والرسائل، دون القلق من إمكانية حفظها على الهاتف.

ومع مرور الوقت، أتاح التطبيق للناس حفظ الأشياء التي يتلقونها، ولكن داخل المحادثة نفسها، مع علم المرسل أنه تم حفظها كون الأشياء التي يتم حفظها تتحول إلى اللون الرمادي داخل المحادثة.

ومع خاصية "ملف الأصدقاء" الجديدة، سيصبح بإمكان الأشخاص حفظ الصور ومقاطع الفيديو وغيرها في مكان واحد خارج المحادثة، ليصبح بإمكانهم العودة إليها متى أرادوا والاطلاع على "طبيعة علاقاتهم المقربة مع أصدقائهم".

ويمكن للشخص الاطلاع على "ملفه" مع صديق معين، من خلال النقر على صورة ملف الصديق (الأفاتار الذي يتم تكوينه ليعكس شكل صاحب الحساب).

وقالت شركة سناب شات: "ملف الأصدقاء سيمكنك من العثور على ذكرياتك المفضلة والمعلومات المهمة التي قمت بحفظها مع مرور الوقت".

وأضافت: "ملفات الأصدقاء تحتفل بعلاقاتك مع حفظ الخصوصية، إذ لن يتمكن أحد من رؤية (علاقة الصداقة) إلا أنت وصديقك ، أو المجموعة التي تشاركها المحادثة".

#سناب شات #خاصية

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