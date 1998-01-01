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تعديلات على نظام أندرويد

الخميس 15 نوفمبر 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعديلات على نظام أندرويد



وكالات / سما /

أعلن نائب مدير قسم أندرويد في شركة غوغل، ديف بوري، أن الخبراء يعملون على إدخال تعديلات جديدة على أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية التي تطرحها الشركة.

وأكد بوريك أن غوغل تسعى للتخلص من الأخطاء البرمجية الموجودة في أنظمة أندرويد، والتي تبطئ عمل قوائم الإرسال.

كما أشار المبرمج إلى أن الشركة تدرك أن تصميم بعض القوائم في أندرويد بات قديما وغير فعال، لذا ستسعى إلى تغيير هذه القوائم في نسخة "Android Q" التي ستطرحها العام القادم.

وستحل نسخة "Android Q" محل نسخة "Pie" التي طرحتها غوغل أواخر أغسطس الفائت، والتي حملت للمستخدمين العديد من التجديد في الواجهات وآليات التحكم بالتطبيقات والبرامج، وزادت من سرعة عمليات البحث والتصفح عبر الإنترنت.

#أندرويد #تعديلات

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