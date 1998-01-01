جدول الأسبوع الحادي عشر والأخير للممتازة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الحادي عشر والأخير من دوري الدرجة الممتازة, علما أن المباريات ستنطلق الساعة 2.30 عصرا.

1- بيت حانون الأهلي - الشجاعية السبت 17-11 بيت حانون البلدي.

2- خدمات رفح - اتحاد خان يونس السبت 17-11 الدرة.

3- خدمات خانيونس - الصداقة الأحد 18-11 خانيونس البلدي.

4- شباب جباليا - خدمات الشاطئ الخميس 22-11 بيت لاهيا.

5- شباب رفح - الهلال الخميس 22-11 الدرة.

6- غزة الرياضي - شباب خانيونس الخميس 22-11 فلسطين.