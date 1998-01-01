جدول الأسبوع الحادي عشر والأخير للأولى

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن وجود تعديل بجدول منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من دوري الدرجة الأولى.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الحادي عشر والأخير من دوري الدرجة الأولى, علما أن المباريات ستنطلق الساعة 2.30 عصرا.

1- القادسية - خدمات البريج السبت 17-11 المدينة الرياضية.

2- الزيتون - خدمات دير البلح الأحد 18-11 اليرموك.

3- التفاح - الجلاء الأحد 18-11 فلسطين.

4- بيت حانون الرياضي – الأهلي الأحد 18-11 بيت حانون البلدي.

5- خدمات المغازي – العطاء الاثنين 19-11 الدرة.

6- خدمات النصيرات - بيت لاهيا الاثنين 19-11 النصيرات البلدي.