أبو هولي يدعو الدول المانحة للاسراع في تسديد ما تعهدت به ماليا للأونروا

غزة / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الدول المانحة الاسراع في تسديد ما تعهدت به ماليا من تمويل اضافي للأونروا في مؤتمر نيويورك المنعقد في السابع والعشرين من شهر/ ايلول 2018، لضمان عمل برامجها وتقيم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وشكر د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، دولة الكويت لتحويلها مبلغ 42 مليون و100 ألف دولار للأونروا تسديدا لما تعهدت به في مؤتمر نيويورك الأخير لدعم ميزانية الأونروا للخروج من ازمنها المالية لافتا الى ان دولة الكويت سبق وان تبرعت بملغ 8 مليون دولار لدعم الأونروا، خلال مؤتمر روما في مارس 2018 ليكون اجمالي قيمتها تبرعاته في العام 2018 دعما للأونروا 50 مليون و100 الف دولار والذي سيساهم في استمرارية خدماتها الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وأشار د. ابو هولي ان الأونروا تخطت ازمتها الوجودية الناجمة عن قطع الادارة الأمريكية مساهماتها المالية مثمنا جهود الدول المانحة ودول الاتحاد الاوربي وروسيا وجامعة الدول العربية والمملكة السعودية ودولة الامارات وقطر والأردن ومصر وغيرها، من الدول التي دعمت وساهمت في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا وافشلت المخطط الأمريكي لأنهاء عمل الأونروا، عبر تفكيكها وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية للاجئين الفلسطينيين .

الجدير ذكره ان مؤتمر نيويورك الاخير خرج بتبرعات اضافية قيمتها 122 مليون دولار، لدعم الأونروا ساهم في تخفيض عجزها المالي الى 64 مليون دولار .