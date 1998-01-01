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مصادر أمنية إسرائيلية تزعم : "حماس عدو ضعيف وهناك العديد من الحلول الأقل تكلفة من الحرب بغزة

الخميس 15 نوفمبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر أمنية إسرائيلية تزعم : "حماس عدو ضعيف وهناك العديد من الحلول الأقل تكلفة من الحرب بغزة



القدس المحتلة / سما /

صرحت مصادر رفيعة، بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لموقع "كان" العبري، صباح اليوم الخميس، "أن أمن إسرائيل، أصبح لعبة سياسية، ولا يوجد أي قيمة لاجتماعات الكابينت".

ونقل الموقع العبري، عن هذه المصادر قولها: " إن استقالة وزير الجيش كشفت عن عيوب المنظومة السياسية الإسرائيلية، التي تؤثر بشكل كبير على المجهود الأمني والعسكري لإسرائيل، على كافة الجبهات، وعلى وجهة الخصوص غزة".

وبحسب الموقع العبري، أضافت هذه المصادر: " حماس عدو ضعيف، وهي الأضعف من بين أعداء إسرائيل، وهناك العديد من الحلول الأقل تكلفة من الحملات العسكرية بغزة".

ووفقا للموقع العبري، رفضت هذه المصادر الانتقادات السياسية من الوزراء للمنظومة الأمنية والجيش، حول ضعف الرد الإسرائيلي على حماس خلال التصعيد الأخير، زاعمة أن الحكومة ليس لديها أي خيارات استراتيجية او عسكرية تجاه قطاع غزة.

وختمت هذه المصادر بالقول: " كان الأولى على حكومة إسرائيل التعامل مع قطاع غزة، بشكل سياسي وليس عسكري، والتوصل الى اتقاف تهدئة مع حماس، لكن هذه الأمور لها ثمن سياسي داخلي وانتخابي، ووزراء الحكومة لا يريدون تحمل تكلفتها".  

#حماس #الاحتلال #حرب #غزة

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